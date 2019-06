Arbolino juicht in Moto3 bij TT van Assen

In de slotfase leek de Tsjech Jakub Kornfeil te gaan stunten. De man die al tien jaar zonder zege rondrijdt in de lichtste klasse van het WK wegrace, lag alleen op kop met nog een paar ronden voor de boeg. Hij had echter eerder in de race een stukje van het circuit afgesneden, waardoor hij de zogeheten lange ronde moest rijden om zijn foutje goed te maken. Het kostte hem de zege, maar hij wist nog wel als derde te finishen.



Voor Arbolino was het zijn tweede GP-zege in de Moto3. Hij won eerder dit jaar de race in zijn eigen land op het circuit van Mugello. In de WK-stand klom hij naar de vierde plek.