Arjen Robben ziet hockeysters Argentinië verslaan

Het vriendschappelijke toernooi in Grünwald, onder de rook van München, dient als laatste voorbereiding op het WK dat later deze maand in Londen begint. De Nederlandse hockeysters werden tegen Nieuw-Zeeland aangemoedigd door Arjen Robben, voetballer van Bayern München.



Tegen Argentinië kwamen de doelpunten van Xan de Waard en Frédérique Matla. De tegentreffer kwam van de Argentijnse ster Delfina Merino. Tegenvaller voor Annan was dat Pien Sanders na een ongelukkige botsing met een brace om haar nek per brancard van het veld moest. De twintigjarige verdedigster van Den Bosch ging voor onderzoek naar het ziekenhuis. Daar bleek dat Sanders geen schade aan haar nek en hoofd heeft. De staf bekijkt vrijdag of ze in actie kan komen in de laatste wedstrijd op het toernooi tegen gastland Duitsland.