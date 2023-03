Arno Kamminga heeft alle begrip voor pauze rivaal Adam Peaty: ‘Logisch na gekke jaren’

Adam Peaty zwemt voorlopig geen wedstrijden. De drievoudig olympisch kampioen laat in een openhartig statement op sociale media weten te kampen met mentale problemen en daarom een pauze in lassen. De 28-jarige Brit won op de Spelen van Tokio onder meer goud op de 100 meter schoolslag door in een rechtstreeks duel de Nederlander Arno Kamminga (zilver) te verslaan.

‘Zoals sommige mensen misschien weten, heb ik de afgelopen jaren geworsteld met mijn geestelijke gezondheid en ik denk dat het belangrijk is om daar eerlijk over te zijn’, schrijft Peaty. ‘Ik ben moe, ben mezelf niet en ik geniet niet meer van de sport zoals ik dat het afgelopen decennium heb gedaan.’

Peaty weet niet hoe hij zijn klachten precies moet duiden. ‘Sommigen herkennen het misschien als een burn-out; Ik weet alleen dat ik de afgelopen jaren de antwoorden niet heb gehad. Met hulp weet ik nu hoe ik de onbalans in mijn leven kan aanpakken.’ Hij zegt wel door te blijven trainen en zich te richten op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Wanneer de topzwemmer de competitie hervat, is nog onduidelijk.

Peaty reeg de afgelopen jaren de successen aaneen. Naast drie olympische titels pakte hij acht keer goud op een WK langebaan. Het jaar na de Olympische Spelen van Tokio moest hij zich terug zien te knokken van een zware voetblessure.

Kamminga: ‘Logisch na gekke jaren’

Arno Kamminga is niet verrast door het nieuws over Peaty. Volgens Kamminga heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat veel zwemmers na een aantal ‘gekke’ jaren een terugslag hebben.

,,Het is geen gek verhaal”, zei de 27-jarige Katwijker donderdag na de training in het Sloterparkbad in Amsterdam. ,,Ik hoor het heel veel om mij heen. Meerdere mensen die op de Spelen in Tokio een medaille hebben gewonnen, lopen er tegenaan. Of ze nu winnen of verliezen: het doet ze nu allemaal niks meer. Ik heb dit na de Spelen ook gehad. Mijn lichaam zei ‘het is even klaar’. Ik ben blij dat ik er met het oog op de Spelen van volgend jaar in Parijs toen lang uit ben gegaan. Maar je ziet dat anderen er nu tegenaan lopen.”

Kamminga won in Tokio zilver op de 100 en 200 meter schoolslag, maar kwam daarna vele maanden niet in actie. Hij denkt dat corona voor hem en ook anderen een grote rol heeft gespeeld. ,,Covid heeft alles in een snelkookpan gestopt. Ik heb anderhalf jaar als een kluizenaar geleefd. Dan win je twee medailles en ging het van helemaal niks naar alles. Ik kwam in een hele gekke wereld. Ik heb ervan genoten, maar het contrast was zo groot. We hebben zoveel opofferingen moeten doen in die lockdowns. We hadden ineens geen badwater en wisten een tijd niet of de Spelen wel of niet zouden doorgaan. Er kwam zoveel druk op. Iedereen heeft dat maar opzij geschoven, maar dat komt er toch een keer uit.”

Kamminga, die uit voorzorg met een mondkapje op praat, snapt dat Peaty behoefte heeft aan een pauze. ,,Hij heeft het rapportcijfer 11 op zijn carrière. Hij heeft al zijn doelen gehaald. Ik begrijp het volledig en ik vind het vooral jammer. Ik race het liefst tegen al mijn tegenstanders die een perfecte voorbereiding hebben gehad. Ik wil fair winnen. Die man is ultiem goed in schoolslagzwemmen. Ik weet niet of hij er in Parijs weer bij is. Maar ik focus vooral op mezelf en mijn doelen. Als ik die behaal, doe ik voor goud mee.”

Na zijn lange pauze zit Kamminga weer goed in zijn vel. De Katwijker heeft nog wel een kleine trainingsachterstand. ,,Maar de lijn gaat mooi omhoog. Het oude vertrouwde gevoel komt weer naar boven.” Het geeft Kamminga ook rust dat hij onlangs bij wedstrijden in Frankrijk meteen onder de olympische limiet zwom. Hij richt zich nu eerst op de WK van komende zomer in Japan. “Ik ben vooral heel benieuwd hoe ik ervoor sta. Maar ik denk dat ik daar om de medailles mee kan doen.”

