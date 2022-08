Arno Kamminga zonder problemen naar halve finales op 100 meter schoolslag

Estavana Polman heeft een nieuwe ploeg gevonden: ‘Heb hier altijd voor willen spelen’

Estavana Polman blijft actief in de Deense competitie. De Oranje-international heeft een éénjarig contract ondertekend bij Nyrkøbing Falster. Polman (29) maakte zaterdag via social media al bekend dat ze zou vertrekken bij Team Esbjerg, waarvoor ze sinds 2013 uitkwam en topscorer aller tijden is. Ze leefde al enige tijd in onmin met de clubleiding.

27 juli