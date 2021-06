Arnold Vanderlyde over Logan Paul: ‘Hij mag mij eens uitdagen, in drie rondes ben ik klaar met hem’

De voormalig topbokser vindt het jammer dat geld en show de boventoon lijken te voeren in het hedendaagse boksen: „Het is knap dat die knul acht ronden blijft staan tegen Mayweather, maar als Mayweather hem echt heeft gespaard vanwege het grote geld, dan is dat precies wat ik jammer vind aan dat geld. Ik hou van eerlijke en goede wedstrijden, dit was te veel circus van een Youtuber met een grote bek. Hij mag mij eens uitdagen, in drie rondes ben ik klaar met hem.”

De verwachting is dat Mayweather meer dan 50 miljoen miljoen verdiende met het gevecht. Vanderlyde denkt dat geld Mayweather altijd zal kunnen blijven verleiden om mee te doen aan een nieuw spektakelstuk: „Mayweather is onvoorspelbaar, maar als hij geld kan verdienen, zal hij dat doen. Zijn bijnaam is niet voor niets money.” Volgens Vanderlyde is de kans groot dat dit niet de laatste keer was dat we Mayweather in de ring hebben gezien.