Astros en A’s lopen nog vóór de wedstrijd van het veld, uit protest tegen politiegeweld

De teams hadden zich opgesteld, met alle spelers in een tenue met nummer 42 om de Jackie Robinson Dag te gedenken in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. Ze legden ook een T-shirt met daarop ‘Black Lives Matter’ op de thuisplaat. Robinson was de eerste zwarte honkballer in het moderne tijdperk in 1947. De dag wordt normaal gevierd op 15 april, maar was vanwege de coronapauze uitgesteld tot 28 augustus.