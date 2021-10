Atlanta Braves en ‘Taco Hero’ Ozzie Albies winnen eerste duel in World Series

Turnster Elze Geurts uit Raalte mag hopen op finaleplek op WK in Japan

18 oktober Voor turnster Elze Geurts uit Raalte is het de komende uren afwachten geblazen of haar sprongscore van 14.350 punten voldoende is voor een finaleplaats bij de WK turnen in Japan. Na drie van de tien subdivisies bezet ze momenteel de eerste plaats in het klassement. Daarmee lijkt ze op koers voor een finale.