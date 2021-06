Atleet Van Diepen plaatst zich voor Olympische Spelen op 800 meter

Schippers stelt in Genève wederom teleur op de 100 meter

12 juni Dafne Schippers heeft ook bij atletiekwedstrijden in Genève geen toptijd gelopen op de 100 meter. De Utrechtse atlete eindigde als vierde in 11,25, ruim boven haar persoonlijke record van 10,81. Ze moest drie Zwitserse sprintsters voor zich dulden. Mujinga Kambundji won in 11,07.