Atlete Koster door het stof na uithaal: ‘Sorry voor dit belabberde interview’

,,In mijn emotie heb ik gisteren na mijn race dingen gezegd die niet netjes en onsportief zijn”, schreef Koster een dag later in een tweet. Ze doelde op een interview waarin ze kort na de race uitlegde wat er gebeurd was. ,,Ik ben zo boos. Ik ben een paar keer op mijn hielen getrapt. Dat is normaal bij een indoorwedstrijd. Het was een perfecte race en opeens is het klaar. Ik weet zeker dat iemand op mijn voet trapte en vervolgens werd ik geduwd. Ik hoop echt dat degene die op mijn voet stond een dikke diskwalificatie krijgt”, zei Koster.