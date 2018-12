Atletiekfederatie blijft Russen weren op internationale toernooien

Het mondiale antidopingbureau WADA hief eind september de schorsing van het Russische antidopingbureau Rusada op. Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014. De IAAF ging niet met het WADA mee en zei in september eerst een rapport van een eigen, onafhankelijke werkgroep af te wachten. Uit dat rapport zou nu blijken dat de Russen niet aan de door de IAAF gestelde voorwaarden voldoen.

De Noor Rune Andersen, voorzitter van de taakgroep die de vooruitgang op dopinggebied in Rusland volgt, zei in juli al dat de Russen te weinig vooruitgang boekten. Het IAAF vindt het vooral belangrijk dat Rusada de bevindingen in het rapport van het WADA, van onderzoeker Richard McLaren, onderschrijft. Een van zijn conclusies is dat de systematische dopingpraktijken door de Russische staat werden ondersteund. De Russische autoriteiten gaan daar niet in mee en geven alleen toe dat sprake is geweest van doping op grote schaal.