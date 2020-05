Atletieklegende Bolt vader van een dochtertje

Het is het eerste kindje voor Bolt en zijn partner Kasi Bennett. Het is nog niet bekend hoe het meisje heet.

Een maand geleden gaf de snelste man ter wereld in een gesprek met de Franse sportkrant L’Equipe nog toe dat hij bezorgd was over de bevalling. ,,Ik probeer mijn partner te beschermen en heb haar meegenomen op mijn boot. Daar is het rustig en heeft ze frisse lucht. Vader worden in het midden van een pandemie vergt veel verantwoordelijkheid.” Maar de bezorgdheid was dus nergens voor nodig.