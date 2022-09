Atletieklegende Eliud Kipchoge verbetert in Berlijn wereldrecord op marathon

Door Net­flix-se­rie gaan prijzen door het dak: shirt Michael Jordan levert ruim 10 miljoen euro op

Een shirt dat Michael Jordan in de finale van de NBA in 1998 droeg, is gisteren voor meer dan 10 miljoen euro geveild. Het gaat om het shirt waarmee Jordan met de Chicago Bulls zijn zesde en laatste kampioenschap in de NBA veiligstelde.

16 september