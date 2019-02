Atletiekploeg voor EK indoor met vier man uitgebreid

Blaren verpesten marathonde­buut Vastenburg in Sevilla

18:06 Het debuut op de marathon is voor Jip Vastenburg op een fiasco uitgedraaid. De specialiste op 5000 en 10.000 meter op de baan staakte in het Spaanse Sevilla de strijd na 24 kilometer. Ze had blaren op haar voeten en zat ook niet lekker in de wedstrijd, meldde ze op haar website.