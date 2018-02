Atletiekunie rekent op WK-deelname Hassan

Hassan liep eind januari in het Amerikaanse Seattle met 8.34,45 al ruim onder de WK-limiet op de 3000 meter, maar kwam daarna niet meer uit in indoorwedstrijden. En ook al is die tijd op de 3000 meter op een baan gelopen die niet voldeed aan de officiële afmetingen, voor Roskam is dat geen bezwaar. ,,Het plan is dat ze loopt in Birmingham en welke afstand het wordt, zal later worden ingevuld.''