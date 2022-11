Augusto Fernández pakt titel in Moto2 na val concurrent

De Spaanse motorcoureur Augusto Fernández heeft in de slotrace van het seizoen in Valencia de wereldtitel in de Moto2 veiliggesteld. Fernández zag zijn Japanse rivaal Ai Ogura onderuit gaan, waardoor Ogura zijn kansen op de titel verspeelde. De Japanner had in de laatste grand prix 9,5 punten moeten goedmaken op Fernández.

Ogura (21) reed in de openingsfase van de race enkele plaatsen voor Fernández en stond op een bepaald moment virtueel nog maar een half punt achter de Spanjaard in het klassement. Na zeven rondes ging het echter mis. De Japanner schoof met zijn motor de grindbak in en moest de race beëindigen, terwijl hij op de tweede plaats reed. Fernández had de titel daarmee binnen.

De 25-jarige Madrileen uit het team Red Bull KTM Ajo gunde de zege in Valencia aan zijn jonge land- en teamgenoot Pedro Acosta en kwam zelf juichend als tweede over de finish. Acosta (18) boekte als ‘rookie’ zijn derde overwinning van het seizoen. Vorig jaar werd hij kampioen van de Moto3. De Italiaan Tony Arbolino eindigde in Valencia op de derde plaats. Fernández verscheen op het podium in een gouden pak en met een gouden helm, met daarop de tekst ‘wereldkampioen’.

Bo Bendsneyder rukte vanaf de twintigste startplek op naar de elfde plaats en pakte zo weer 5 punten. De 23-jarige Rotterdammer eindigde met een totaal van 87 op dertiende plaats in het WK-klassement. Zonta van den Goorbergh sloot zijn eerste seizoen in de Moto2 puntloos af. De 16-jarige debutant finishte in Valencia als 21ste, nadat hij van plek 30 was gestart. Van den Goorbergh miste de vorige twee grands prix vanwege een gebroken pols.