Baanrenner Sam Ligtlee nam de moeilijkste beslissing in zijn leven: ‘Het ging me steeds meer tegenstaan’

Turkse sprinter Kayhan Özer op EK indoor in Istanboel: ‘Ik loop voor mijn overleden vrienden en mijn land’

Het Nederlandse team wilde bij de EK indoor in Istanboel niet voorbijgaan aan de zware aardbevingen die het land troffen. Turkse atleten in rouw komen tot en met zondag uit om overleden vrienden te eren. ,,De eerste dag en tweede dag heb ik niet eens aan trainen gedacht. Mijn verdriet was te groot.”