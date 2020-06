Baas NFL hoopt dat Kaepernick weer kans krijgt: ‘Ik steun die club’

,,Als hij zijn carrière in de NFL wil hervatten, dan is er een team nodig om dat mogelijk te maken", zei Goodell in het ESPN-programma The Return of Sports. ,,Ik steun de club die dat doet, ik moedig ze ook aan.”

Lees ook PREMIUM Wie gaat nu voor Kaepernick door de knieën? Lees meer

Kaepernick speelde in 2016 voor het laatst in de NFL. De Amerikaan had zich dat jaar opgeworpen als leider van de protestbeweging tegen racisme en politiegeweld. Kaepernick protesteerde door tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied niet te blijven staan, maar te knielen. Hij kreeg medestanders, maar vooral veel kritiek, onder anderen van president Donald Trump. Kaepernick vertrok aan het einde van het seizoen bij San Francisco 49ers en sindsdien durfde geen enkele club het aan om de controversiële quarterback vast te leggen.

Volledig scherm Colin Kaepernick (links). © AFP