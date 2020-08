Badloe eerste Europees kampioen windfoiling, brons voor De Geus

Oud-turn­sters overhandi­gen boek over misstanden opnieuw aan KNGU

20 augustus Zeven jaar na het uitkomen van ‘De onvrije oefening’, waarin oud-turnsters Stasja Köhler en Simone Heitinga uit eigen ervaring de misstanden in het turnen beschrijven, is het boek opnieuw aangeboden aan de Gymnastiekunie. Voorzien van de noodkreet nu echt in te grijpen en niet langer weg te kijken.