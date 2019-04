Badloe passeert Van Rijsselberghe op dag 2 EK

Hockey­sters hebben in Pro League geen kind aan China

20:29 De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in de Pro League China kansloos gelaten. Op het veld van Kampong in Utrecht, met ongeveer 3700 toeschouwers, werd het 6-0. Het team van bondscoach Alyson Annan maakte het verschil in de tweede helft. Bij rust was het 1-0.