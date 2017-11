Badmintonner Erik Meijs (26) overleden na zwaar auto-ongeluk

Meijs keerde vanmorgen terug van een training met zijn team BC Beuel uit Bonn, toen een vrachtwagen in de file hard op hem in reed. Brandweerlieden hielpen de Nederlander uit de auto. Vervolgens werd Meijs met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Duisburg gebracht. Daar bezweek hij vanavond aan zijn verwondingen.



De Duitse en Nederlandse badmintonwereld zijn in diepe rouw na de dood van Meijs, die sinds 2013 in de Duitse badmintonbundesliga speelde. Met zijn offensieve speelstijl veroverde hij snel een plekje in de geel-zwarte harten van de Beuel-fans. ,,We zijn in shock en ongelooflijk verdrietig dat we zo'n ongelooflijk bijzonder persoon hebben verloren'', zegt bundesliga-manager Maximilian Schneider. ,,We wensen zijn vriendin en familie alle sterkte toe.''



Dit jaar won Meijs, die 75ste stond op de wereldranglijst, nog toernooien in Slovenië en Nieuw-Zeeland. Hij kwam voor Nederland uit op WK's en EK's. In clubverband won hij in 2010 met BC Duinwijck de landstitel en de beker. In 2011 pakte hij met Duijnwijck de Europa Cup.