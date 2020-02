Badmintonners stunten met finaleplek op EK voor landenteams

6,18 meter Atletiek­sen­sa­tie Duplantis springt wéér wereldre­cord met polsstok

16:13 De Zweedse atletieksensatie Armand Duplantis heeft bij indoorwedstrijden in Glasgow zijn eigen kersverse wereldrecord bij het polsstokhoogspringen verbeterd. Hij zweefde in zijn eerste poging over 6,18 meter, 1 centimeter hoger dan de hoogte van 6,17 die hij een week geleden in het Poolse Torun bedwong.