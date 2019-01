‘Badr Hari en Hesdy Gerges betrapt op doping’

Autocou­reur Beitske Visser uit Dronten ronde verder in selectie­pro­ce­du­re W-Series

18:37 Beitske Visser heeft de eerste schifting in de selectieprocedure van de W-Series doorstaan. De uit Dronten afkomstige autocoureur zit bij de laatste 28 rijdsters die nog in aanmerking komen voor de achttien plekken die er zijn in de nieuwe formule raceklasse voor vrouwen.