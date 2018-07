Badr Hari ontzenuwt geruchten: géén gevecht met Verhoeven in Arena

Zeven EK's in elf dagen moet status vergroten

15:22 Een samenwerking tussen zeven Europese sportbonden heeft ertoe geleid dat er vanaf donderdag in Glasgow en volgende week maandag in Berlijn in een tijdsbestek van elf dagen zeven EK's worden gehouden. Turnen en (baan)wielrennen trappen af in de Schotse stad waar verder ook de EK's zwemmen, roeien, triatlon en golf (teams) worden gehouden. Berlijn is gastheer van de EK atletiek.