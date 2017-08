Bakker na verlies: Ik vind het helemaal geen grote domper

,,Oké, we moeten efficiënter omgaan met de kansen. Dat hebben we vandaag niet gedaan", zei Bakker. ,,Maar ik blijf positief en hopelijk kunnen we na Oostenrijk de halve finales behalen."



,,Ik vind het helemaal geen grote domper eerlijk gezegd. Het gaat erom wie uiteindelijk de finale win, en wie met die gouden medaille naar huis gaat. Het is een leerproces voor ons en dat is misschien ook wel goed, maar dit mag niet nog een keer gebeuren als het er echt om gaat ja."



Tot slot had hij nog een boodschap voor het Nederlandse publiek: ,,Blijf kalm, het feestje begint zondag pas."



Daarmee doelde hij op de finale die aanstaande zondag wordt gespeeld. Om die te bereiken mag Nederland woensdag in elk geval niet verliezen van Oostenrijk. Vervolgens staan op vrijdag de halve finales op het programma.