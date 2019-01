Barreda staakt strijd in Dakar Rally

Barreda kwam na 143 van de 331 kilometer lange proef in Peru vast te zitten in vrij onbegaanbaar terrein en kreeg zijn Honda er niet meer uit. Hij won deze editie de eerste etappe en was leider in het klassement van de motoren.

De Fransman Xavier de Soultrait (Yamaha) won de proef van San Juan de Marcona naar Arequipa en boekte zo zijn eerste etappezege in de Dakar Rally. Hij was in de lange proef 15 seconden sneller dan de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna), die wel de nieuwe leider in de stand is. Hij heeft dik 11 minuten voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides (Honda), de nummer drie in de etappe.