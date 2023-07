Basketbal-vedette Stephen Curry helemaal door het dolle heen nadat hij hole-in-one slaat

Podium­plaat­sen voor BMX-zus­sen Smulders in wereldbe­ker Papendal

BMX’sters Laura en Merel Smulders hebben in de eerste van twee wereldbekerwedstrijden op Papendal respectievelijk zilver en brons gepakt. De Gelderse zussen, beiden al in het bezit van olympisch brons, moesten in de finale de Australische Saya Sakakibara voor zich dulden.