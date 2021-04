‘Basketballers Aris Leeuwarden verloren met opzet van Weert’

De opofferin­gen zijn groot in topsportge­zin van Roy (32): ‘Ik twijfel wel eens hardop; ben ik een goede vader?’

28 maart Het leven in de hoekwoning in Apeldoorn draait volledig om vader Roy van den Berg. De 32-jarige Apeldoornse baanwielrenner heeft maar één doel: olympisch goud met de teamsprint pakken deze zomer. Vrouw Yvonne Hijgenaar - drievoudig olympiër - steunt hem overal bij en begrijpt hem volledig. De opofferingen zijn groot in het gezin met twee jonge kinderen, maar dubbel en dwars waard.