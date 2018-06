Basketballers naar laatste vier WK 3x3

Oranje won in Manilla (Filipijnen) in de kwartfinales van het toernooi met 18-16 van Canada. De tegenstander in de halve finale, die later dinsdag wordt gespeeld, is Slovenië. Uitblinker in de Nederlandse ploeg was Dimeo van der Horst. Hij tekende voor twaalf punten.



Basketbal 3x3 is een sport die over twee jaar debuteert op de Olympische Spelen van Tokio. Teams van drie spelers gebruiken tijdens wedstrijden slechts één basket.