Basketballers Philadelphia zijn vorm kwijt na sterke start

Vesting­cross krijgt vanmiddag liefst 32 ‘wereldti­tels’ aan de start

3 januari De Vestingcross in Perkpolder in Zeeuws-Vlaanderen heeft vanmiddag een ongekend mooie startlijst. Vooral doordat het nu een wereldbekerwedstrijd is, is de volledige mondiale top aanwezig. Alle deelnemers nemen liefst 32 wereldtitels in het veldrijden mee. De vrouwen rijden om 13.40 uur, de mannen om 15.05 uur.