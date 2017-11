Basketbalsters verliezen in EK-kwalificatie van Oekraïne

Waterpoloërs BZC pakt punt van titelkandidaat Alphen

22:33 BZC heeft aan het duel met titelkandidaat Alphen een punt overgehouden: 6-6. Dat leek er zaterdagavond na de eerste twee kwarten helemaal niet op in ‘t Timpke, toen de ploeg met 1-4 achter stond. Maar de ploeg van Jan Mensink kwam mede door drie treffers van Jelle Lammers terug tot 4-4. Lammers had met vier treffers in totaal een groot aandeel in het gelijkspel.