Bautista vervangt Lorenzo bij Ducati

Zonderland blij met goed internet in Doha: ‘Zo kan ik elke dag mijn zoon zien’

21 oktober Epke Zonderland bereidt zich in Doha voor op de WK turnen die donderdag van start gaan. De Fries is vol ambitie, maar zijn hoofd is uiteraard ook bij zijn vorige week geboren zoon. ,,Ik ben zo blij dat de internetverbinding in ons hotel goed is, zodat ik via Facetime elke dag onze zoon kan zien’', vertelde de Fries na de podiumtraining op de website van de internationale turnbond FIG.