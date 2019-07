Beitske Visser naast het podium bij W Series op circuit van Assen

Bouwmees­ter zakt na tweede race naar tiende plaats op WK

12:10 Zeilster Marit Bouwmeester staat na twee races op de tiende plaats van het WK in de Laser Radial. De olympisch kampioene kwam in de tweede race als vijftiende over de finish. Ze eindigde vrijdag in eerste race nog als vijfde op het water van het Japanse Saikaiminato.