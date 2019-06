Bekele blijft af van record Bekele, bijrol Bonevacia en Van Diepen

FBK GamesLiemarvin Bonevacia en Tony van Diepen hebben een bijrol gespeeld op de 400 meter bij de FBK Games in Hengelo. Bonevacia eindigde in de race als zesde in 46,19, Van Diepen werd zevende in 46,44. Beide atleten bleven ver verwijderd van de limiet voor de WK dit najaar in Doha, die op 45,30 is gesteld.

De winst op de afstand ging in het redelijk gevulde FBK-stadion naar de Amerikaan Michael Cherry in 45,15.



Bonevacia liep wel zijn beste seizoenstijd, maar hij kwam niet in de buurt van zijn Nederlands record van 44,72. De atleet van Curaçao won in 2016 brons op de 400 meter bij de EK in Amsterdam. Van Diepen verraste dit voorjaar met brons op de 400 meter bij de EK indoor in Glasgow. Het duo liep in mei bij de World Relays in Yokohama ook in de Nederlandse ploeg op de 4x400 meter, die er niet in slaagde zich te plaatsen voor de WK in Doha.

Het wereldrecord op de 5000 meter blijft ook na vandaag in handen van Kenenisa Bekele. De Ethiopische hardlooplegende liep zijn mondiale recordtijd van 12.37,35 vijftien jaar geleden in het FBK-stadion van Hengelo (31 mei 2004). Een naamgenoot viel tijdens de 38e editie die tijd aan, maar Telahun Bekele brak het record niet.



De 20-jarige Ethiopiër won de race in 12.57,56, de zesde tijd van dit jaar. Hij was afgelopen donderdag in Rome nog verantwoordelijk voor de beste tijd dit jaar in de wereld: 12.52,98. Ook de Keniaan Nicholas Kimeli bleef onder de 13 minuten; hij finishte als tweede in 12.57,90.



Regerend Nederlands kampioen Benjamin de Haan eindigde ver achter de winnaar als twaalfde in 14.00,66, ruim boven de limiet voor de WK in Doha (13.22,50).

Visser mist WK-limiet

Nadine Visser moet de scherpte nog vinden. De Europees kampioene op de 60 meter horden kon zich niet onderscheiden. Ze finishte als vijfde in de race over 100 meter horden in 13,10. Daarmee bleef ze boven de limiet voor de WK in Doha dit najaar van 12,98. Eefje Boons werd zesde in 13,23.