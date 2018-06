Bekking: Winnen in Den Haag wordt lastig

Team Brunel ligt ongeveer 6 mijl (ruim 11 kilometer) achter op de rivalen Mapfre en Dongfeng, die gezamenlijk aan de leiding gaan. De eerste boot die van dit drietal zondagmiddag in Den Haag over de finishlijn komt, is de eindwinnaar van de VOR die in oktober vorig jaar in Alicante van start ging.

,,We hebben nog behoorlijk wat werk te doen'', beaamde Bekking. ,,We zijn stuivertje aan het wisselen met Team AkzoNobel om de vierde plaats. Vannacht hebben we behoorlijk wat goed gemaakt op de boten die voor ons lagen. We houden ons vast aan de vorige etappe waar we een dag van tevoren ook 15 tot 20 mijl achter lagen, nu is het verschil 6 tot 8 mijl dus winnen is nog mogelijk. Maar het zal lastig worden.''