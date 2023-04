Belgisch kampioene powerlifting Laura Delava op achttienjarige leeftijd overleden

Uitblinker Jimmy Butler breekt record LeBron James en helpt Heat langs Bucks

Met 56 punten had Jimmy Butler een groot aandeel in de 119-114 zege van Miami Heat op Milwaukee Bucks. Daarmee komt zijn ploeg met 3-1 voor in de best-of-sevenserie die bepaalt wie de tweede ronde bereikt van de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.