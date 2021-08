‘Belgische 3x3 basketballers werden afgeperst via dreigmails vanwege fictieve toernooien’

De ophef rond de Belgische 3x3 basketballers is over de grens groot. Er komt een onderzoek naar fraude. Zo verandert de olympische droom plots in een nachtmerrie. Volgens het team rond de Lions zijn ze zelf echter afgeperst via dreigmails, waarin geld zou worden geëist.

Nick Celis, de grote man achter het basketbalproject, ligt in België momenteel onder een vergrootglas. ,,Die jongens hebben er meer dan bloed, zweet en tranen in gestopt”, zegt vader Erik Celis tegenover Het Laatste Nieuws. ,,Dit is heel erg.” Volgens informatie, in handen van De Standaard, organiseerden de 3x3 Lions tussen 31 augustus 2019 en 30 oktober 2019 fictieve toernooien om punten te sprokkelen, zodat België hoger op de wereldranglijst kwam te staan.

Door die hogere positie maakten ze meer kans om te kunnen deelnemen aan de olympische kwalificatietoernooien in Graz en Debrecen. In Debrecen veroverden ze een ticket voor de Olympische Spelen, waar ze uiteindelijk verrassend vierde werden.

Quote Nu krijgen ze een emmer vergif over zich uitgestort door jaloerse mensen Erik Celis

Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort, Thierry Mariën en Nick Celis waren in Tokio dus dicht bij een medaille voor België. Maar de Lions zouden zich zonder kunstgrepen volgens ingewijden nooit voor de Spelen hebben gekwalificeerd. Er zijn anonieme aantijgingen over fraude die speler Nick Celis als spin in het web aanduiden. Het team is momenteel in Riga en reageerde met een kort statement. Daarin staat dat de beelden van de kwalificatietoernooien voor zich spreken en daarnaast wordt gesteld dat iedereen in Tokio heeft kunnen zien dat ze een goed team waren op de Olympische Spelen. Een echt antwoord op de aantijgingen blijft uit.

Erik Celis komt tegenover Het Laatste Nieuws dus wel met een reactie. ,,Ik kan niet te veel op de details ingaan, maar we wisten al een tijdje dat dit er kon aankomen. We hebben al een aantal dreigmails gekregen over deze kwestie van degene die het nu vertelt. Voor geld, maar daar zijn we niet op ingegaan.”

Volgens Celis & co komen er nu vooral verhalen naar buiten uit pure jaloezie. ,,Ze hebben er samen meer dan bloed, zweet en tranen ingestopt. En nu krijgen ze een emmer vergif over zich uitgestort door jaloerse mensen. Heel erg", aldus Erik Celis. Voorlopig zal het in België nog wel een tijdje onrustig blijven rond de 3x3 basketballers. Wordt vervolgd.

