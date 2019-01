Belgische hockeybond: Reserves gokten op WK-duels

Volgens de wet is het overigens niet verboden voor spelers die niet aanwezig zijn op het toernooi om te gokken. Niettemin steunt de bond het onderzoek van de kansspelcommissie. Er is informatie opgevraagd over twintig wedstrijden tussen 2015 en 2018, uit de Belgische competitie, de Euro Hockey League, de World League, de Champions Trophy en het recente WK in India.



De KBHB wilde verder inhoudelijk niet reageren, zo meldt het Belgische persbureau Belga, maar sprak wel het vertrouwen uit in de wereldkampioenen en de staf van de Red Lions.