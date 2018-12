Ben Saddik velt met ‘één hand’ tegenstander en wint Glory

Dat Ben Saddik opeens nog maar met één hand kon vechten, kwam door het sterke begin van Adegbuyi. De 33-jarige kickbokser raakte al vroeg in het gevecht de linker van zijn tegenstander goed. Ben Saddik moest even een paar stappen terug doen om bij te komen, maar kon de strijd toch vervolgen en even later de beslissende klap uitdelen. Later bleek dat Saddik zijn rechterhand had gebroken.



Aan het toernooi deden acht zwaargewichten mee. Jahfarr Wilnis was de enige Nederlander. Hij verloor in de halve eindstrijd van Adegbuyi. Wilnis opende de titelstrijd met winst op de Slowaak Tomas Mozny.