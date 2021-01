Benavides profiteert optimaal en neemt voorschot op winst Dakar

Samenvatting Handbal­lers vieren gelijkspel tegen Slovenië als een overwin­ning

10 januari Een overwinning was te veel gevraagd, maar de Nederlandse handballers hebben zich in Celje kranig geweerd tegen Slovenië in de kwalificatie voor het EK van 2022. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson speelde zelfs gelijk met 27-27. Het punt werd gevierd als een overwinning, omdat de ploeg afgelopen woensdag in Almere nog afstraffing kreeg van Slovenië met 34-23.