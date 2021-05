Bendsneyder en Quartararo van de operatietafel naar de spotlights in bijzonder motorsportweekeinde

De één leverde zijn beste prestatie ooit in de Moto2, de ander eindigde op het podium in de MotoGP en pakte de leiding in de WK-stand. Bo Bendsneyder en Fabio Quartararo beleefden in Frankrijk een bijzonder raceweekeinde.

Door Robin Campmans



Ze lagen onlangs allebei nog op de operatietafel. Na de vorige race in Spanje besloten zowel de Nederlandse Moto2-coureur Bo Bendsneyder als de Franse MotoGP-rijder Fabio Quartararo dat er iets moest gebeuren. Allebei had ze last van een ‘arm pump’, vrij vertaald een opgepompte onderarm. Het zorgt voor krachtverlies tijdens races. Het was de reden waardoor Quartararo in Spanje als leider in de race in de slotfase compleet wegzakte en dertiende werd.

Voor dit weekeinde voelden zowel Bendsneyder en Quartararo extra spanning. Ja, de operaties waren geslaagd. Maar hoe zou het gaan tijdens het racen? Uitstekend, zo bleek. In de kwalificatie van de Moto2 noteerde Bendsneyder al de zesde tijd, in de race lag de Rotterdammer zelfs nog even op de derde plek. Het podium halen lukte niet, maar de vijfde plaats betekende wel zijn beste klassering ooit. „P5 in Le Mans! Bedankt, geweldig team!”, plaatste de coureur van Pertamina Mandalika op Instagram.

Volledig scherm Jack Miller. © REUTERS

Quartararo stond later op de dag in zijn thuisrace wel op het podium. De pole position die hij zaterdag veroverde was al een teken dat het met de snelheid nog gewoon goed zat, in een lastige race met tal van uitvallers (onder meer regerend wereldkampioen Joan Mir en zesvoudig titelhouder Marc Márquez) voelde de derde plaats voor de Fransman als een overwinning. Door de regen werden de coureurs genoodzaakt om van motor te wisselen en dat ging bij lang niet iedereen goed.

Ook Quartararo maakte een fout en dat koste hem een tijdstraf. Jack Miller kreeg zelfs twee tijdstraffen, maar desondanks boekte de Ducati-coureur op overtuigende wijze zijn tweede zege op rij. Vreugde bij hem, maar dus zeker ook bij Quartararo. Helemaal toen hij naar de WK-stand keek. De Yamaha-coueur staat sinds zondag weer bovenaan, de voorsprong op achtervolger Francesco Bagnaia is een puntje. Over twee weken wacht in Italië de volgende race. Tot die tijd kunnen de armspieren (nog) verder aansterken. Fysiek in orde zijn is altijd een pre, maar helemaal in dit seizoen waarin de onderlinge verschillen minimaal zijn.