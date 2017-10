Bendsneyder in de punten dankzij negende plek

De Spanjaard Joan Mir had zich op het Twin Ring Circuit in Japan al kunnen verzekeren van het kampioenschap in de lichtste klasse, maar de Honda-coureur eindigde in de regen buiten de punten (zeventiende). Het podium was volledig Italiaans, met naast Fenati zijn landgenoten Niccolò Antonelli (tweede) en Marco Bezzecchi (derde).

Met nog drie grands prix te gaan, heeft Mir in de WK-stand een voorsprong van 55 punten op Fenati. De Spanjaard, die dit seizoen acht van de vijftien races won, krijgt volgende week in Australië een nieuwe kans om de wereldtitel binnen te halen. Bendsneyder staat met 55 punten op de veertiende plek in het klassement.