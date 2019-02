Bendsneyder krijgt hulp van De Angelis: ‘Hij kan vooral mentaal helpen’

Joshua verdedigt in Amerika drie wereldti­tels tegen Miller

13 februari De Britse bokser Anthony Joshua zet drie van zijn wereldtitels in het zwaargewicht op het spel tegen de Amerikaan Jarrell Miller. Hij verdedigt zijn titel van de bonden WBA, IBF en WBO op 1 juni in het vermaarde Madison Square Garden in New York. Het wordt zijn eerste gevecht op Amerikaanse bodem.