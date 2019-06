Bendsneyder zet top tien uit zijn hoofd: ‘Maar punten zijn zeker mogelijk’

De Rotterdammer was vol goede moed naar Assen gekomen voor zijn thuisrace. Hij voelde zich in vorm en rijden voor eigen publiek geeft altijd extra energie. Maar de vrolijke stemming in het grand prixteam van de Drentse zakenman Roelof Waninge sloeg al gauw om toen bleek dat er totaal geen snelheid in de motor zat. Bendsneyder kreeg maar geen gevoel met de machine en reed in de trainingen rondetijden die veel te langzaam waren.



,,We snapten er niets van. Het was een grote puzzel en soms leken we het passende stukje te hebben gevonden, maar dan bleek dat toch weer niet zo. Het was constant blijven zoeken naar de juiste afstelling.’'