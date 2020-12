BeNeLeague basketbal komend seizoen van start

Voor deze recordbe­dra­gen zijn basketbal­shirts van Michael Jordan en Barack Obama geveild

5 december Het shirt waarin Michael Jordan in 1984 debuteerde in de NBA, heeft op een veiling 320.000 dollar opgebracht. Volgens veilinghuis Julien’s Auctions gaat het om een recordbedrag voor een shirt van Jordan, een van de beste basketballers ooit. De koper betaalde omgerekend 264.000 euro voor het witte tricot van Chicago Bulls met daarop in rode letters de naam van Jordan en diens nummer 23.