Bernhard ten Brinke verbaast zichzelf in Dakar Rally

,,Dat ik op de derde plek zou staan bij het ingaan van de rustdag had ik echt nooit verwacht'', aldus Ten Brinke. ,,We hebben vandaag niet 'gepusht'. Ik heb de snelheid aangehouden waarmee ik me comfortabel voelde. Ik kijk ontzettend tevreden terug op de eerste week. Dat ik hoger geklasseerd sta dan mijn ploeggenoten Giniel de Villiers en Nasser Al Attiyah is best ongelooflijk.''



De Nederlandse fabriekscoureur van Toyota Gazoo Racing South Africa hoopt dat hij zijn positie in het klassement in de tweede week met succes kan verdedigen. ,,Ik verwacht dat de tweede week loodzwaar zal worden met weer heel veel duinen en de marathonetappe.''