Besseling vierde in Oostenrijk, Luiten twaalfde

Thorsdot­tir laat EK schieten vanwege te groot risico voor Spelen

12 april Eythora Thorsdottir is de grote afwezige in de selectie voor de EK turnen. De turnster van PAX Haarlemmermeer laat het toernooi volgende week in Bazel schieten omdat zij geen risico’s wil nemen met het oog op de Olympische Spelen. Bij de laatste interne selectiewedstrijd in Heerenveen liep zij tijdens de vloeroefening een lichte enkelblessure op.