Beste hockeyer ter wereld blijft bij Bloemendaal

Update Edwin Straver zwaarge­wond bij crash in Dakar Rally

12:55 Motorrijder Edwin Straver is op de voorlaatste dag van de Dakar Rally, in de elfde etappe, zwaargewond geraakt bij een crash. Hoe het verder gaat met de Brabander is nog onbekend. Landgenote Mirjam Pol zou op de plaats van het ongeval gestopt zijn om hulp te bieden. Zij heeft de wedstrijd inmiddels hervat.