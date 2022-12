Beste speler uit NBA voortaan onderscheiden met Michael Jordan Trofee

Podcast | New York, Abdi Nageeye en de helden van de kidsrun

Drie dagen na de New York Marathon bellen we met Abdi Nageeye, die na zijn podiumplaats vertelt over zijn toekomstplannen, oefeningen doen voor het tandenpoetsen en het lichaam nooit verwaarlozen. Verder hebben Eric, net terug uit Thailand, en Pim het over de helden van de kidsrun in Dordrecht, openslaande Mercedes-deuren, trainen in het donker en de kou, en de inschrijvingen van de Marathon Rotterdam.

9 november