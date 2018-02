Beveiliging bij WK veldrijden ligt onder vuur

Dat gebeurde naar aanleiding van een handgemeen meteen na de huldiging van de Belgische. Haar broer Kevin en een mecanicien wilden haar feliciteren, maar beschikten niet over de juiste pas om bij haar te komen. Beveiligers hielden het tweetal tegen waarna een opstootje volgde waarbij rake klappen zouden zijn uitgedeeld.



Roodhooft en diens broer Christoph, managers van de ploeg waarvoor Cant rijdt, zagen het gebeuren en probeerden naar eigen zeggen de gemoederen te bedaren. ,,Het escaleerde compleet en ik kreeg klappen", vertelde Roodhooft bij de Belgische zender VTM. Hij werd desondanks samen met zijn vrouw afgevoerd naar het politiebureau van Maastricht. ,,We werden aanvankelijk als verdachte aangeduid, maar op het bureau zijn excuses aangeboden en werd mij geadviseerd een klacht in te dienen.''



,,Het is langs me heen gegaan'', vertelde wereldkampioene Cant een dag later. ,,Als ik het had geweten, had ik me er zeker ook mee bemoeid. Het heeft ons feestje trouwens niet verpest.''