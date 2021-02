Biden nodigt Buccaneers en Lakers uit op Witte Huis

Voormalig topatlete Els Vader (61) overleden

15:14 Voormalige topatlete Els Vader is op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Vader blonk in de jaren 80 uit op de sprintnummers en concurreerde in die tijd vooral met Nelli Cooman. Ze deed drie keer mee aan de Olympische Spelen: in 1980, 1984 en 1988.